Андрей Турчак встретился с коллективом Псковской ГРЭС и развеял слухи о закрытии станции

19:41, 01 августа 2017, ПАИ

1 августа, в рамках рабочей поездки по Порховскому и Дедовичскому районам губернатор Псковской области Андрей Турчак провел встречу с коллективом Псковской ГРЭС.

Как сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе администрации региона, он в очередной раз развеял слухи о закрытии станции и заверил жителей поселка, что решение о дальнейшей судьбе энергообъекта может быть принято только после согласования с руководителем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, администрацией Псковской области и коллективом ГРЭС.

«Никто станцию не закрывает. Мы с вами по одну сторону баррикад. И как власть мы будем делать все, чтобы принятые решения учитывали интересы поселка, людей, которые здесь трудятся, и ветеранов станции», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к сотрудникам Псковской ГРЭС.

Губернатор подчеркнул, что станцию необходимо сохранить еще и как резервный источник энергии с учетом приграничного положения Псковской области.

Андрей Турчак также рассказал, что перед этой встречей познакомился с новым генеральным директором Псковской ГРЭС и увидел готовность искать возможности для сохранения электростанции. Также новое руководство понимает задачу по сохранению рабочего коллектива градообразующего предприятия, отметил он.

По словам губернатора, Псковская ГРЭС гарантированно будет работать по 2020-ый год включительно. В настоящий момент идет заявочная кампания на 2021-ый год.

«Все вы знаете, что на Северо-Западе есть переизбыток энергомощностей, и по этой причине ГРЭС работает в убыток. Он составляет порядка 120 млн рублей в год. В связи с этим возникает необходимость загрузки станции и поиска системного подхода в решении этого вопроса», — сказал Андрей Турчак. С этой целью областные власти ведут поиск потенциальных инвесторов, заинтересованных в размещении своих производств на площадях Псковской ГРЭС и использовании мощностей станции. Один из потенциальных инвестиционных проектов — создание нефтеперерабатывающего завода по производству высокооктанового бензина. Компания «Газпром» также со своей стороны готова предложить два инвестиционных проекта.

На следующей неделе в Москве состоится встреча с руководством собственника Псковской ГРЭС ОГК-2, на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги по сохранению электростанции.

В сентябре областные власти планируют провести еще одну встречу с коллективом ГРЭС с участием нового генерального директора.

«Вы не брошены, вы не одни, будем работать», — сказал в заключение Андрей Турчак.