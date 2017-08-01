Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа

20:02, 01 августа 2017, ПАИ

2 августа в период с 9:30 до 10:45 в Пскове, в связи с празднованием в Пскове Дня воздушно-десантных войск, вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Героев – десантников, ул. Кузнецкой от площади Героев-десантников до площади Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО«Псковпассажиравтотранс».

В связи с прекращением движения, меняется схема движения следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов № 2, 2А, 16 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Также автобусы маршрутов № 6 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Советской армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус маршрута № 19 рейсом на 9:42 с цементного склада следует на вокзал по 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной на вокзал со всеми остановками.

Кроме того, автобусы маршрута № 8 также следуют по улице 128 –й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Я. Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 207 Печоры «экспресс» рейс из Печор на 9:00 следует на вокзал по 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной на автовокзал.