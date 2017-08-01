Волонтеры Псковского детского Фонда посетили подопечных из Бобровского детского дома

20:21, 01 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 1 августа, сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда, а также партнеры благотворительной акции «Доброе сердце» побывали в гостях у своих подопечных из Бобровского детского дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского Фонда.

В учреждении живет около 80 детей-инвалидов – это ребята в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие различными заболеваниями и отклонениями в развитии. В апреле уже в десятый раз предпасхальная благотворительная акция Детского фонда «Доброе сердце» проходила в поддержку именно этих детей. На протяжение двух дней в канун Пасхи волонтеры и сотрудники Фонда предлагали посетителям гипермаркета «Империал» помочь воспитанникам Бобровского детского дома.

«Очень многие неравнодушные псковичи откликнулись на этот призыв – общими усилиями удалось собрать 141 728 рублей. Целью акции было закупить для детей-инвалидов новые коляски, на которых они могли бы выезжать на прогулки. Благодаря отзывчивости участников акции получилось не только закупить 11 новых прогулочных колясок, но и приобрести другие необходимые для ребят вещи. Кроме того, узнав, что воспитанникам детского дома требуется такая помощь, прямо в учреждение привезли несколько новых колясок жители Пскова и Москвы», - отметили в Фонде.

Директор ООО «Империал» Николай Рассадин получил благодарности за содействие, а также за игрушки, привезенные в подарок ребятам. Мероприятие продолжилось выступлением собак-терапевтов, с которыми ребята затем смогли поиграть, пообниматься и погулять. После этого для гостей провели небольшую экскурсию, чтобы посмотреть, как живут ребята. В том числе все увидели, что за эти годы удалось подарить детям благодаря «Доброму сердцу» и отзывчивым псковичам: например, детскую площадку, беседку для прогулок и специальную мебель.

«От имени своих подопечных Детский фонд от всей души благодарит всех, кто участвует в благотворительной акции «Доброе сердце» уже на протяжении девяти лет. В очередной раз благодарим участников сегодняшней летней прогулки, волонтеров-канистерапевтов и их замечательных собак. Отдельная благодарность Николаю Рассадину за решение транспортного вопроса», - добавили в Фонде.