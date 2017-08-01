0
20:02
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
18:07
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
16:32
Тысяча чертей
15:02
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
14:36
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
14:31
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
13:10
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Волонтеры Псковского детского Фонда посетили подопечных из Бобровского детского дома

Сегодня, 1 августа, сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда, а также партнеры благотворительной акции «Доброе сердце» побывали в гостях у своих подопечных из Бобровского детского дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского Фонда.

В учреждении живет около 80 детей-инвалидов – это ребята в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие различными заболеваниями и отклонениями в развитии. В апреле уже в десятый раз предпасхальная благотворительная акция Детского фонда «Доброе сердце» проходила в поддержку именно этих детей. На протяжение двух дней в канун Пасхи волонтеры и сотрудники Фонда предлагали посетителям гипермаркета «Империал» помочь воспитанникам Бобровского детского дома.

«Очень многие неравнодушные псковичи откликнулись на этот призыв – общими усилиями удалось собрать 141 728 рублей. Целью акции было закупить для детей-инвалидов новые коляски, на которых они могли бы выезжать на прогулки. Благодаря отзывчивости участников акции получилось не только закупить 11 новых прогулочных колясок, но и приобрести другие необходимые для ребят вещи. Кроме того, узнав, что воспитанникам детского дома требуется такая помощь, прямо в учреждение привезли несколько новых колясок жители Пскова и Москвы», - отметили в Фонде.

Директор ООО «Империал» Николай Рассадин получил благодарности за содействие, а также за игрушки, привезенные в подарок ребятам. Мероприятие продолжилось выступлением собак-терапевтов, с которыми ребята затем смогли поиграть, пообниматься и погулять. После этого для гостей провели небольшую экскурсию, чтобы посмотреть, как живут ребята. В том числе все увидели, что за эти годы удалось подарить детям благодаря «Доброму сердцу» и отзывчивым псковичам: например, детскую площадку, беседку для прогулок и специальную мебель.

«От имени своих подопечных Детский фонд от всей души благодарит всех, кто участвует в благотворительной акции «Доброе сердце» уже на протяжении девяти лет. В очередной раз благодарим участников сегодняшней летней прогулки, волонтеров-канистерапевтов и их замечательных собак. Отдельная благодарность Николаю Рассадину за решение транспортного вопроса», - добавили в Фонде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
01 августа 2017
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
01 августа 2017
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
01 августа 2017
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
01 августа 2017
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер 1
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
01 августа 2017
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
01 августа 2017
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ
01 августа 2017
В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ
Пять дедовичских озёр станут особо охраняемыми
01 августа 2017
Пять дедовичских озёр станут особо охраняемыми

Идет загрузка...