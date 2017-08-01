Познакомиться с книжными новинками приглашает горожан Псковская областная библиотека

20:40, 01 августа 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека предлагает познакомиться с новыми изданиями, подготовленными специалистами библиотеки в 1 половине 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Среди изданий - методические, библиографические и аналитические материалы, сборники фестивалей, конференций, чтений. Издания подготовлены как в печатном, так и в электронном виде:

указатель «Псковская книга» стал традиционным, выходит ежегодно, включает сведения о печатной продукции, вышедшей на территории Псковской области; первый выпуск «Летописи документов, изданных в Псковской области из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки», включающий сведения об изданиях естественнонаучной тематики.

Кроме того, в указатель включено более 650 наименований документов: текстовые, картографические, нотные, изоиздания, электронные ресурсы, официальные документы, публикуемые органами законодательной, исполнительной и судебной властей, неопубликованные документы – результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности и другие документы.

В частности, в серии «Из прозаического наследия Е. А. Изюмова» вышел пятый выпуск под названием «Они бывали на Псковщине» (Изюмов Е. А. – псковский журналист, писатель, краевед; его архив хранится в Псковской областной универсальной научной библиотеке). Сборник посвящен историческим деятелям, в том числе декабристам, героям Отечественной войны 1812 года, чьи судьбы так или иначе были связаны с псковским краем. Среди них: Денис Давыдов - поэт, адъютант князя Багратиона; «кавалерист-девица» Надежда Дурова; Андрей Розен - активный участник Северного общества декабристов, автор «Записок декабриста», поручик лейб-гвардии финляндского полка; Вильгельм Кюхельбекер - декабрист, один из ближайших друзей А. С.Пушкина и многие другие.

Также продолжается выпуск библиографических изданий в серии «Писатели земли Псковской». Серия издается с 2007 года. Каждый отдельный выпуск посвящен творчеству псковского писателя-юбиляра. В текущем году вышло два биобиблиографических указателя: выпуск 17 – «Воин, поэт, прозаик», посвященный 90-летию Льва Малякова; выпуск 18 - «Коль выпало счастье родиться поэтом…», приуроченный к 95-летию со дня рождения Игоря Николаевича Григорьева.

В 2017 году Псковская областная универсальная научная библиотека начала выпуск изданий в новой серии «Наука земли Псковской». Вышел первый выпуск, посвященный историку и краеведу Генриху Дейчу. Издание подготовлено в соавторстве с профессором Псковского государственного университета Анатолием Филимоновым.