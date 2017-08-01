Взносы псковских страхователей будут отражены на счетах налогоплательщиков в полном объеме

21:01, 01 августа 2017, ПАИ

Отделение Пенсионного Фонда РФ по Псковской области информирует страхователей об организации работы по корректировке сальдовых остатков, переданных органами ПФР налоговым органам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда.

В соответствии с законодательством, с 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам. Отделение ПФР по Псковской области в целях реализации поставленной задачи и в соответствии с порядком передачи информации провело мероприятия по выгрузке в автоматическом режиме сальдо расчетов с плательщиками страховых взносов по состоянию на 1 января 2017 года.

Кроме того, в рамках регулярного обмена были выгружены начисления страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование за 4 квартал 2016 года по работодателям и сформированные обязательства за 2016 год по самозанятому населению.

Выгрузка и передача информации Отделением в налоговые органы была произведена в полном объеме. В ходе проведения работ налоговыми органами по обеспечению взыскания переданной задолженности по страховым взносам были выявлены случаи загрузки некорректных данных о сумме сальдовых остатков по ряду плательщиков.

В настоящее время данная проблема отрегулирована двумя ведомствами. Все выявленные некорректные сведения, послужившие основанием для формирования требований об уплате задолженности, откорректированы. Одновременно поясняем, что все уплаченные страховые взносы в ПФР за 2016 год не пропали, а сохранены в полном объеме и в кратчайшие сроки будут отражены на лицевых счетах налогоплательщиков в полном объеме.

Индивидуальные предприниматели, у которых возникли вопросы корректности отражения на лицевом счете в налоговых органах задолженности по страховым взносам за периоды до 1 января 2017 года должны обратиться в налоговые органы по месту своей регистрации.

В свою очередь, налоговые органы не позднее следующего рабочего дня должны направлять обращения, полученные от плательщиков в соответствующий территориальный орган ПФР. После поступления указанной информации от налоговых органов органы ПФР проводят анализ правильности переданных сумм сальдовых остатков и принимают решения о корректировки (об отсутствии необходимости корректировки) сумм сальдо расчетов по страховым взносам и дальнейшей передачи информации в налоговые органы.