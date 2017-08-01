Более 70 граждан России проживают в Израиле и получают пенсию в Псковской области

21:21, 01 августа 2017, ПАИ

По существующему в настоящее время пенсионному законодательству 75 граждан России проживают на территории Израиля и являются получателями пенсии в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда РФ в Псковской области.

В связи с тем, что 11 июля 2017 года состоялся обмен ратификационными грамотами по Договору между РФ и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6 июня 2016 года, который вступает в силу 1 октября 2017, а также подписано административное соглашение между Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством социального обеспечения и услуг Израиля о применении данного Договора, Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает о порядке назначения и выплаты российских пенсий в соответствии с данным Договором.

Какие виды пенсии регулируются Договором?

Для России предметом Договора являются страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, фиксированная выплата к страховой пенсии, повышения и увеличения данной выплаты и доплаты к страховой пенсии, накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также социальные пенсии. При этом социальные пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть при условии постоянного проживания на ее территории.

Гражданам, проживающим на территории Государства Израиль, страховая пенсия устанавливается без учета фиксированной выплаты, а также валоризации пенсионных прав в денежном выражении.

Пенсии, которые были назначены до вступления Договора в силу, могут быть пересмотрены по заявлениям граждан, поданным после его вступления.

Как получить пенсию, проживая в Израиле?

Шаг 1. Входите ли вы в круг лиц, на которых распространяется действие Договора между Россией и Израилем?

Договор вас касается, если вы одновременно отвечаете трем условиям:

– являетесь гражданином России или Израиля, а также членом их семей, на которого распространяется или ранее распространялось законодательство одной из стран;

– проживаете на территории России или Израиля;

– имеете стаж на территории России (РСФСР) и Израиля.

Шаг 2. Возникло ли у Вас право на назначение пенсии по российскому законодательству?

Право на страховую пенсию по старости по российскому законодательству возникает при следующих условиях:

– достижение общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин) или возраста, необходимого для назначения досрочной пенсии;

– наличие минимального страхового стажа: в 2017 году – 8 лет, в 2018 году – 9 лет с последующим ежегодным увеличением на один год до 15 лет в 2024 году;

– наличие минимальной суммы пенсионных баллов: в 2017 году – 11,4 балла, в 2018 году – 13,8 балла с последующим ежегодным увеличением на 2,4 балла до 30 баллов в 2025 году.

Назначение пенсии гражданину, подпадающему под Договор, проживающему в Израиле, производится по принципу пропорциональности: каждая сторона исчисляет размер пенсии за стаж, приобретенный на ее территории, в соответствии со своим законодательством. При этом при определении права на российскую пенсию учитываются периоды работы или иной деятельности, приобретенные в соответствии с законодательством Российской Федерации (на территории бывшей РСФСР). Указанные периоды, приобретенные на территории других бывших республик СССР, а также на территории иных государств, не учитываются.

Если периодов работы, приобретенных на территории России (РСФСР), не достаточно для назначения пенсии, то применяется правило суммирования, согласно которому учитываются периоды работы, приобретенные на территории Израиля и России (РСФСР). При этом размер российской страховой пенсии, назначаемой в рамках Договора, исчисляется за периоды стажа, приобретенные исключительно на территории России (в том числе на территории бывшей РСФСР) и по ее законодательству.

Шаг 3. Обратитесь за назначением страховой пенсии

Заявление о назначении пенсии подается в соответствующий орган страны проживания и считается одновременно поданным в компетентный орган другой страны. Граждане, проживающие на территории Израиля, подают заявление в Институт национального страхования Государства Израиль. Примерный перечень документов, необходимых для установления пенсии размещен на сайте Пенсионного фонда России в соответствующем разделе.