Нарушения в хранении оружия выявила прокуратура Пскова у сотрудников Росгвардии

21:41, 01 августа 2017, ПАИ

Прокуратура Пскова проверила исполнение законодательства об обороте гражданского оружия в Отделении Лицензионно-разрешительной работы по городу Пскову Отдела Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что у граждан, которые являются владельцами оружия, срок действия разрешения на право его хранения истек, новое разрешение не получено, в связи, с чем они не вправе на законных основаниях владеть и распоряжаться оружием.

Указанное оружие изъято сотрудниками УМВД России по городу Пскову и передано в комнату хранения оружия УМВД России по городу Пскову. Более одного года вышеуказанные граждане мер к устранению причин, послуживших основанием помещения оружия в комнату хранения, не предприняли.

«Хранение огнестрельного оружия с нарушением установленных требований затрагивает права государства, которое в силу обстоятельств несет расходы на охрану и содержание места хранения, а также денежное довольствие и материальное обеспечение сотрудников, ответственных за учет и хранение изъятого оружия», - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура Пскова направила в суд восемь исковых заявлений о прекращении права собственности граждан на оружие с целью дальнейшей его реализации, в порядке, установленном действующим законодательством. Суд удовлетворил требования.

По мере вступления судебных решений в законную силу прокуратура взяла контроль за их исполнением.