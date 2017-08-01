0
20:02
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
18:07
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
16:32
Тысяча чертей
15:02
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
14:36
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
14:31
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
13:10
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Нарушения в хранении оружия выявила прокуратура Пскова у сотрудников Росгвардии

Прокуратура Пскова проверила исполнение законодательства об обороте гражданского оружия в Отделении Лицензионно-разрешительной работы по городу Пскову Отдела Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что у граждан, которые являются владельцами оружия, срок действия разрешения на право его хранения истек, новое разрешение не получено, в связи, с чем они не вправе на законных основаниях владеть и распоряжаться оружием.

Указанное оружие изъято сотрудниками УМВД России по городу Пскову и передано в комнату хранения оружия УМВД России по городу Пскову. Более одного года вышеуказанные граждане мер к устранению причин, послуживших основанием помещения оружия в комнату хранения, не предприняли.

«Хранение огнестрельного оружия с нарушением установленных требований затрагивает права государства, которое в силу обстоятельств несет расходы на охрану и содержание места хранения, а также денежное довольствие и материальное обеспечение сотрудников, ответственных за учет и хранение изъятого оружия», - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура Пскова направила в суд восемь исковых заявлений о прекращении права собственности граждан на оружие с целью дальнейшей его реализации, в порядке, установленном действующим законодательством. Суд удовлетворил требования.

По мере вступления судебных решений в законную силу прокуратура взяла контроль за их исполнением.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
01 августа 2017
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
01 августа 2017
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
01 августа 2017
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
01 августа 2017
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер 1
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
01 августа 2017
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
01 августа 2017
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ
01 августа 2017
В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ
Пять дедовичских озёр станут особо охраняемыми
01 августа 2017
Пять дедовичских озёр станут особо охраняемыми

Идет загрузка...