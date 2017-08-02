День Воздушно-десантных войск празднуется сегодня

09:22, 02 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). В Пскове праздничные мероприятия начнутся в 10:00 с митинга памяти на площади Героев-десантников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Далее в 11:00 на стадионе «Машиностроитель» пройдет тематическая программа с участием ансамбля «Голубые молнии», солистов 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии и народных самодеятельных коллективов «Бит», «Сувенир», «Театр танца «Русские узоры».

Кроме того, на территории стадиона будет организована выставка военной техники. Самой зрелищной частью праздника станет десантирование военнослужащих и показательные выступления личного состава дивизии.

Как пишет сalend.ru, история Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм.

С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся средством Верховного Главнокомандования ВС и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.