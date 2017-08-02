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Общество

Перунов день отмечается сегодня

Сегодня, 2 августа, отмечается день бога Перуна, сообщает calend.ru.

В этот день было принято, чтобы все мужчины, присутствующие на зачине, имели при себе оружие (нож, топор, а если есть разрешение, то что-нибудь более подходящее). Во время зачина воины совершали торжественное шествие с песней. После славлений Перуну, воины приступали к освящению оружия: на щиты, положенные перед капищем, клали мечи, топоры, копья, ножи, булавы и другое холодное оружие. В жертву приносился бык, а за неимением оного — петух (должен быть одного цвета, не пестрый, лучше всего красный).

На жертвенной крови заговаривалось оружие, жрец мазал кровью чело каждого воина, после чего те надевал на голову красные повязки. Над жертвенным огнем освящались воинские обереги. После зачина начинался обрядовый бой «Перуна» с «Велесом», посвященный победе Перуна над Велесом (Перун побеждает Велеса и возвращает стадо небесных коров). По окончании боя воины несли ладью с дарами и ставили на краду. Старейшина, раздевшись, поджигал краду.

После того, как костер прогорит, воины насыпали над пеплом могилу и начинали  тризну - обрядовые бои. Затем совершалась страва, на которой поминали всех павших славянских воинов.

С Перуном был также связан ритуал вызывания дождя. Он заключался в принесении жертвы — обливании водой специально выбранной женщины. С появлением христианства функции Перуна были перенесены на христианского святого Илью Пророка, в образе которого явно появились черты Перуна — бога громовержца, ездившего по небу на громыхающей колеснице.

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