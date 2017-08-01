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Минобороны США разработает «детектора бреда» для научных работ

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) начало разработку детектора, который сможет определить по-настоящему значимые и истинные исследования в гуманитарных науках. Об этом сообщает Wired.

Глава департамента Минобороны США Адам Расселл подчеркнул, что создание такого «детектора бреда» должно помочь военному ведомству точно знать, каким исследованиям в области социологии и антропологии можно доверять.

«Я глубоко убежден в существовании настоящей науки. Дело не в том, что мы ничего не знаем о мире. Наука — это по-прежнему лучший способ понять суть вещей. DARPA просто хочет знать, в каких вещах наука действительно уверена», — сказал Расселл.

Минобороны США отслеживает все научные исследования в гуманитарных областях. Именно там сотрудники ведомства ищут ответы на вопросы о коллективной идентичности, о стабилизации и дестабилизации внутри групп людей и целых наций и вообще об особенностях взаимоотношений между людьми. Однако результаты этих исследований почти всегда невоспроизводимы в отличие от точных наук, что приводит к снижению к ним доверия.

«Если вы спросите ряд социологов, как работает такая-то организации, то получите не просто 20 различных ответов, но ответы, не сравнимые друг с другом. Вы читаете одну статью, потом другую, в их заголовках есть одинаковые слова, но разный метод анализа, разные теоретические конструкции, совершенно разная причинно-следственная связь», — сказал Данкан Уоттс, сотрудник Microsoft Research.

Управление перспективных исследовательских проектов планирует совместить разные методы проверки: метаанализ, статистический анализ, экспертную оценку, расчет объема цитирования в сети. Эти техники станут основой для обучения искусственного интеллекта в рамках проекта «Уровни достоверности в общественных и поведенческих науках».

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