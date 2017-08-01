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Американские пивовары создали пиво из жареных куриных ножек

Пивоварня The Veil Brewing из Ричмонда, штат Вирджиния, выпустила новый вид пива, в процессе варки которого в котел добавлялась жареная курочка, сообщает Thrillist.

Кроме цыплят в котел добавили такие хмели, как Citra, Enigma и Simcoe. Курица составила лишь 0,4% от всей массы варки. Пивовары признали, что этого оказалось недостаточно для того, чтобы напиток пропитался превосходным ароматом жареной курятины.

Новый продукт получил название Fried Fried Chicken Chicken и выпущен в ограниченной серии, его можно купить только в Ричмонде. Четыре упаковки обойдутся покупателю в 18,5 доллара.

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