Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни

21:56, 01 августа 2017, ПАИ

Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур опубликовална своем официальном сайте ряд правил, которых стоит придерживаться покупателям при выборе арбузов и дынь.

Ведомство настоятельно рекомендовало воздержаться от покупок бахчевых культур на необорудованных прилавках вдоль автодорог. Там, как правило, продаются арбузы и дыни, не прошедшие санитарную экспертизу и впитавшие тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах.

Продажа бахчевых культур на санкционированном месте должна быть подтверждена наличием целого пакета обязательных документов: сертификата или декларации о соответствии, удостоверении о качестве, выданном организацией, вырастившей арбузы, и так далее.

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус», — описывается процесс выбора арбуза в рекомендации Роспотребнадзора.

Ведомство также напомнило, что перед покупкой ни в коем случае нельзя разрезать арбуз на части или вырезать кусочки на пробу. Во-первых, это не поможет определить спелость плода, а во-вторых, в месте разреза происходит быстрое размножение вредных микроорганизмов.

Выбор дыни происходит почти по тем же правилам, что и арбузов, за несколькими исключениями. «У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — указано в рекомендациях.

Перед тем как разрезать арбуз или дыню дома, их надо тщательно вымыть теплой водой с мылом, чтобы удалить остатки почвы, пыли и микроорганизмов. Разрезанные ягоды можно хранить только в холодильнике и внимательно следить за тем, чтобы они не имели кислого запаха.