Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

22:43, 01 августа 2017, ПАИ

Роскомнадзор упразднил реестр блогеров, запущенный в августе 2014 года, говорится на сайте ведомства.

Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров. Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации — говорится в сообщении ведомства.

Реестр предназначался для пользователей, аудитория чьих блогов превышала три тысячи пользователей в сутки. Присутствовавшие в нем авторы должны были соблюдать определенные правила: проверять публикуемую ими информацию, следить за корректностью рекламы и раскрыть свое настоящее имя. Закон о ведении реестра блогеров был принят летом 2014 года в составе «антитеррористического» пакета документов, созданием которого руководила Ирина Яровая.