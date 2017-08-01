Минфин расширил список разрешенного для онлайн-продажи алкоголя

22:23, 01 августа 2017, ПАИ

Минфин подготовил законопроект о торговле алкоголем в сети. Последняя версия текста была опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ней, в частности, говорится о расширении списка разрешенного для онлайн-продажи алкоголя. Так, с 1 января 2018 года ведомство предлагает разрешить продажу через интернет вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. С 1 января 2019 года будет разрешена продажа в сети всей остальной алкогольной продукции.

При этом все онлайн-магазины с алкоголем можно будет создавать только в специальной доменной зоне .egais.ru. Ее администратором будет выступать Росалкогольрегулирование. Ведомство будет отвечать за выдачу лицензий на торговлю алкоголем в сети и присвоение доменных имен торговым площадкам.

Как будет контролироваться оборот алкоголя, как станут проверять возраст покупателя и что будет запретом на торговлю в определенное время суток, в законопроекте не сообщается. Публичное обсуждение документа продлится до 25 августа 2017 года.