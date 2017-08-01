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Страна и мир

Белгородский мотоциклист проехал 36 тысяч километров за 30 дней и установил мировой рекорд

Директор Центра международного образования и сотрудничества БГТУ им. В.Г.Шухова Евгений Капустин проехал на своем мотоцикле 36 тысяч километров за 30 дней и установил новый мировой рекорд по протяженности мотомаршрута на территории одной страны, сообщает портал «Кубань 24».

Капустин начал мотопробег «Открой красоту России всему миру» из Белгорода 1 июля и достиг конечной точки в Олимпийском парке в Сочи 30 июля. За это время мотоциклист проехал на Honda Crosstourer через Смоленск, Казань, Воронеж, Тамбов, Краснодар, Москву и Волгоград. Представители Книги рекордов России следили за перемещениями Капустина с помощью специального трекера.

«Я проходил по 1200 километров и более, самым большим расстоянием в день было 1550 километров, и ехал я тогда 19 часов. Это мой личный рекорд. Я выдерживаю такую нагрузку, вот только, к сожалению, техника иногда ломается», — рассказал участник заезда.

Пробег «Открой красоту России всему миру» Купустин посвятил Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Мероприятие пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Предыдущий рекорд по протяженности путешествия на мотоцикле по одной стране принадлежал другому россиянину Максиму Сенчило, который за полгода проехал чуть больше 34 тысяч километров.

 

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