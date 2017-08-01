Ниагарский водопад окрасился в чёрный цвет

22:50, 01 августа 2017, ПАИ

Вода в реке Ниагара, которая переходит в комплекс водопадов, приобрела чёрный оттенок 29 и 30 июля. На это обратили внимание посетители парка Ниагара-Фолс, а также сотрудник компании Rainbow Air, которая проводит вертолётные экскурсии над водопадом. Об этом сообщает CTV News.

По словам очевидцев, помимо тёмного цвета, вода в Ниагаре испускала сильный неприятный запах. В администрации водопадного комплекса закрыли доступ к реке для посетителей на все выходные и пытались выяснить, что попало в воду.

31 июля эксперты Государственного департамента по охране окружающей среды (The state Department of Environmental Conservation) рассказали, что изменение цвета реки связано с неполадками в системе очистки сточных вод у соседнего предприятия.

Из фильтрующих резервуаров в воду попали твердые частицы и углеродный остаток, при этом проверка не выявила наличие масла или мазута. Характерный для сточных вод запах в скором времени исчез. В руководстве парка извинились перед посетителями и местными жителями за ложный сигнал тревоги и временное закрытие реки.



