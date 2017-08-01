0
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
09:44
Россияне стали чаще жениться
22:22
Российская молодежь стала реже ходить в кино
10:46
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
20:28
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
22:39
Хакеры научились взламывать гироскутеры
Еще новости
Страна и мир

УАЗ намерен продавать в Китае несколько тысяч автомобилей в год

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) рассчитывает на ежегодную реализацию в Китае нескольких тысяч автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«УАЗ планирует пройти в Китае процесс сертификации четырех моделей: «Патриот», «Пикап», «Хантер» и «Комби». По итогам российский автопроизводитель рассчитывает увеличить свои продажи в данной стране до нескольких тысяч автомобилей в год», - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что первые поставки автомобилей в Китай УАЗ начал в 2016 году. По данным предприятия, завод уже прошел аудит производства от официального сертификационного органа «Центра сертификации качества Китая» (CQC).

Замечания по результатам сертификационного аудита отсутствуют, получены отдельные рекомендации по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции, отметили на предприятии.

Положительное заключение по итогам аудита позволяет УАЗу перейти к следующим шагам в процедуре организации экспортных поставок продукции в КНР. В частности, речь идет о получении «Одобрения типа транспортного средства CCC», которое позволит избежать ограничений по количеству реализуемых транспортных средств, уточнили в пресс-службе.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна Sollers. Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться
Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
26 июля 2017
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО) 3
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
25 июля 2017
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
Хакеры научились взламывать гироскутеры
21 июля 2017
Хакеры научились взламывать гироскутеры
День взятия Бастилии празднуется сегодня
14 июля 2017
День взятия Бастилии празднуется сегодня

Идет загрузка...