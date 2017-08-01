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Учёные заявили о существовании пчёл-аутистов

Исследование, опубликованное в научном журнале PNAS раскрывает механизм реакции организма пчёл на внешние раздражители и присутствие генов, затормаживающих развитие. Исследователи из Университета штата Иллинойс заявили, что отсутствие «социальной осведомлённости» может быть вызвано дефектными генами в цепочках ДНК.

Учёные исследовали несколько сотен колоний, отличающихся друг от друга не только по активности, но и по другим параметрам. После наблюдений за пчёлами выяснилось, что в разных колониях разные насекомые имеют отличные друг друга реакции на внешние раздражители.

Исследователи пришли к выводу, что особи с «отклонениями», сходными по своей специфике с аутизмом у людей, могут бездействовать даже перед лицом опасности. Важность исследования полученных данных позволит в значительной степени скорректировать представления научного сообщества об эволюции животного мира.

 

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