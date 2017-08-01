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Глобальное потепление будет резким, заявили ученые

Согласно исследованию, опубликованному в Nature Climate Change, повышение температуры на Земле не получится удержать на прогнозируемом уровне. По подсчётам специалистов, средняя температура на Земле к 2100 году поднимется на три градуса.

Авторы исследования решили сосредоточиться не на математической модели изменений климата, а на изучении процессов, приводящих к глобальному потеплению. В ходе изучения данных выяснилось, что стремительная индустриализация и рост производства могут спровоцировать повышение температуры уже до конца столетия.

Вместо прогнозируемого роста температуры на планете в 1,5 градуса учёные ожидают минимальное повышение на два, а в случае постоянных нарушений Парижского соглашения о климате — до трёх градусов.

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