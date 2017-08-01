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Объём ипотеки в России вырос на 15% за полгода

Специалисты Агентства ипотечного жилищного креди­то­ва­ния (АИЖК) выяснили, что объём ипотеки в России вырос за полгода на 15% — до 765 млрд рублей. Это соответствует рекордным значениям 2014 года.

«Текущее состояние ипотечного рынка не вызывает озабоченности. Качество ипотечного портфеля на балансах банков характеризуется низким уровнем просроченной задолженности. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 июня 2017 г. составляет 2,6%. Ещё год назад доля «дефолтных» кредитов составляла 3,16% портфеля», — добавили в АИЖК.

Предварительно установлено, что только за июнь 2017-го было выдано ипотечных кредитов на 150 миллиардов рублей. Специалисты связывают это со снижением ставок по ипотекам, которые достигли минимального уровня за всю историю кредитного рынка РФ.

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