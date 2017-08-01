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Исследования доказали, что мировым футболистам намеренно завышают зарплаты

Учёные из Технологического университета Лоуренса с помощью машинного обучения и анализа больших данных проанализировали доходы более шести тысяч профессиональных европейских футболистов. Зарплата каждого игрока анализировалась по 55 ключевым показателям, включая индивидуальную результативность и результативность в составе группы. Об этом сообщает Life.

Опираясь исключительно на технику и умение владеть мячом, машинное обучение по специальному алгоритму насчитало ведущим игрокам планеты зарплаты вдвое и даже втрое меньше того, что они получают на самом деле.

Так, игрок № 1 в списке лучших футболистов за 2016 год — Криштиану Роналду — согласно данным машинного обучения, должен зарабатывать меньше обладателя второго места — нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Аргентинский форвард машинным обучением поставлен на первое место в рейтинге самых профессиональных футболистов, однако зарплата в $ 235 000 евро в неделю, которую Месси должен получать исключительно за профессионализм, вдвое меньше того, что футболист получает на самом деле.

Стоит отметить, что исследование включало в себя лишь некоторые данные относительно "стоимости" футболистов. Например, исследователи сознательно не стали включать в алгоритм стоимость рекламных контрактов, права на трансляцию с участием некоторых футболистов и многое другое, отдав предпочтение исключительно профессиональным качествам.

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