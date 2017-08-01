У следователей России накопилось 16 веков неиспользованных отпусков

23:10, 01 августа 2017, ПАИ

В Следственном комитете подсчитали, что у сыщиков по всей России накопилось неиспользованных отпусков на 16 веков. Теперь сотрудников ведомства нужно срочно отправить отдыхать, иначе СК придётся искать 1,8 млрд рублей на компенсации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно данным статистики неотгулянных отпусков, сыщикам должны 596 733 дня отдыха, или 1634 года. Отмечается, что за последние полтора года уволенным сотрудникам уже выплатили около 400 миллионов из бюджета СК.

Ведомство обращается к руководителям местных отделов с просьбой не только предоставить отпуска согласно графику, но и дать отдохнуть тем сотрудникам, которые не отработали и полугода.