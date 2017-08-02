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Общество

Стройотряд ПсковГУ завершил работу в «Псковэнерго»

Студенческий строительный отряд Псковского государственного университета «ЛЭП – лучшие энергетики Пскова» завершил работу  на объектах филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, итоги работы будущих энергетиков подвел заместитель главного инженера ПО «Северные ЭС» Сергей Бойков. Он поздравил студентов с успешным прохождением трудового сезона и отметил, что работа стройотряда оказалась важной для всех. «За непродолжительный период работы стройотряда в «Псковэнерго» мы с вами решили сразу несколько практических задач, - отметил Сергей Бойков. – Вы попробовали свои силы в практической работе на разных направлениях деятельности электросетевого предприятия, мы, со своей стороны, оценили уровень подготовки вас как специалистов, которых надеемся увидеть в будущем в энергетике».

Со своей стороны стройотрядовцы поблагодарили руководство Северных ЭС «Псковэнерго» за организацию рабочих мест и помощь в освоении профессии, а также выразили надежду продолжить в дальнейшем совместную работу.

На память о трудовом сезоне студентам-бойцам стройотряда Псковского госуниверситета были вручены дипломы. Напомним, что в «Псковэнерго» студенты не только изучили практические  аспекты работы в энергетике, но и приняли участие в ознакомительных экскурсиях на ключевые энергообъекты региональной энергосистемы – подстанцию № 53 «Псков» и Центр управления сетями «Псковэнерго».

Летом 2017 года работы студенческих стройотрядов была организована во всех филиалах МРСК Северо-Запада. Главная цель таких трудовых сезонов - обеспечение практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, возрождение традиций трудового воспитания молодежи, а также профессиональная ориентация студентов на работу в компании. Так, Дмитрий Лиора, командир студенческого стройотряда ПсковГУ, который работал на объектах «Псковэнерго» летом 2015 года, в настоящее время трудится диспетчером ОДГ «Псков» ПО «Северные ЭС».

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