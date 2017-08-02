0
10:09
Виктор Антонов: День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей
09:22
День Воздушно-десантных войск празднуется сегодня
20:02
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
18:07
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
16:32
Тысяча чертей
15:02
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
14:36
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
Еще новости
Общество

Национальная система фильтрации Интернета появится в России

К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Дениса Давыдова. По его словам, несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка».

В данный момент обсуждаются два варианта реализации системы. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях, второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета.

Создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виктор Антонов: День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей
02 августа 2017
Виктор Антонов: День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей
День Воздушно-десантных войск празднуется сегодня
02 августа 2017
День Воздушно-десантных войск празднуется сегодня
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
01 августа 2017
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
01 августа 2017
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
01 августа 2017
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
01 августа 2017
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер 1
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
01 августа 2017
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
01 августа 2017
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)

Идет загрузка...