Национальная система фильтрации Интернета появится в России

09:42, 02 августа 2017, ПАИ

К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Дениса Давыдова. По его словам, несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка».

В данный момент обсуждаются два варианта реализации системы. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях, второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета.

Создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев.