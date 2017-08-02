В России стало больше мигрантов из Белоруссии, Туркмении и Таджикистана

11:22, 02 августа 2017, ПАИ

В январе-мае текущего года миграционный прирост в обмене населением с Белоруссией увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Также в России оказалось больше приезжих из Туркмении (на 27,8%) и Таджикистана (на 16,5%).

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал, что белорусы, как правило, работают в России на стройках и ярмарках выходного дня.

В целом за указанный период из большинства стран СНГ отмечается уменьшение миграционного прироста почти на 28%.