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Общество

В России стало больше мигрантов из Белоруссии, Туркмении и Таджикистана

В январе-мае текущего года миграционный прирост в обмене населением с Белоруссией увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Также в России оказалось больше приезжих из Туркмении (на 27,8%) и Таджикистана (на 16,5%).

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал, что белорусы, как правило, работают в России на стройках и ярмарках выходного дня.

В целом за указанный период из большинства стран СНГ отмечается уменьшение миграционного прироста почти на 28%.

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