«Псковэнерго» начало работу в режиме повышенной готовности

09:24, 02 августа 2017, ПАИ

В связи с ухудшением погодных условий на территории Псковской области, сильным ливнем, прохождением мощного грозового фронта и ожидаемым усилением шквалистого ветра в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В энергокомпании предпринимаются дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

Ежегодно в преддверии грозового сезона «Псковэнерго» проводит профилактические мероприятия по повышению степени «грозоупорности» электросетевой инфраструктуры, которые позволяют минимизировать риски возникновения технологических нарушений во время атмосферных перенапряжений. В сетях устанавливаются ограничители перенапряжения, заземляющие устройства, грозозащитные тросы, стержневые и тросовые молниеотводы, защитные аппараты.

Тем не менее, шквалистый ветер может стать причиной падения деревьев на линии электропередачи и обрыва проводов. Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

«В случае, если вы увидите оборванный провод сообщите по единому телефону горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52», - добавили в предприятии.