Виктор Антонов: День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей

10:09, 02 августа 2017, ПАИ

Исполняющий полномочия председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов поздравил воинов-десантников и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск России, который отмечается сегодня, 2 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей, которые выбрали делом своей жизни тяжёлую и почётную профессию «Родину защищать». Нерушимое боевое братство гвардейцев-десантников, готовность быть там, где труднее всего, верность Отечеству и служебному долгу сделали «крылатую пехоту» элитой российских Вооружённых Сил», - говорится в тексте поздравления.

Виктор Антонов отметил, что история Воздушно-десантных войск – это летопись ратных подвигов во имя Родины. «В военное время и в мирные годы – всегда воины-десантники демонстрировали непреклонное мужество, героизм, смелость и отвагу. И сегодня ВДВ твёрдо стоит на страже национальных интересов и безопасности нашего государства, верно следуя знаменитому девизу «Никто, кроме нас», - добавил он.

Виктор Антонов пожелал десантникам и их близким здоровья, благополучия и мирного неба.