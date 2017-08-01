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В регламент «Евровидения» внесли поправки после недопуска Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) принял меры по итогам конфликта, который произошел вокруг музыкального конкурса «Евровидение» в нынешнем году, когда Украина отказалась впустить на свою территорию российскую певицу Юлию Самойлову, включенную Киевом в черный список за выступление в Крыму. Об этом сообщает газета «Известия».

«Несомненно, конкурс песни «Евровидение-2017» в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не привели к возможному переносу мероприятия за пределы Украины - принимающей страны», — говорится в заявлении EBU. В этом документе недопуск российской певицы назван самой неприятной проблемой из всех, с которыми столкнулись организаторы в этом году.

EBU объявил, что отныне страны-участницы «Евровидения» не имеют права выдвигать кандидатов, которые по разным причинам могут быть не допущены в место проведения конкурса. Кроме того, новые ограничения решено наложить на членов жюри: теперь им категорически запрещено быть каким-либо образом связанными с конкурсантами или исполняемыми на «Евровидении» песнями.

Еще одно изменение в регламенте конкурса связано с подготовкой к его проведению: если она, по мнению Европейского вещательного союза, идет с отставанием от графика, он вправе передать права на организацию конкурса другому вещателю.

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