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Противоречащий федеральному законодательству документ обнаружила прокуратура в одной из волостей Локнянского района

Документ, противоречащий федеральному законодательству, обнаружила прокуратура в Михайловской волости Локнянского района при проверке соблюдения органами местного самоуправления требований действующего законодательства в сфере использования государственной собственности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, противоречащим федеральному закону оказался административный регламент предоставления земельных участков, находящихся в государственной или  муниципальной собственности без  проведения торгов, утвержденный постановлением администрации сельского поселения «Михайловская волость».  Этот документ предусматривал возможность предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам без проведения торгов, что с 1 января не входит в компетенцию органов местного самоуправления поселения.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор в администрацию сельского поселения принёс протест.

Требования прокурора удовлетворены, положения нормативно-правового акт приведены в соответствие с действующим федеральным законодательством.

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