Iveco насмерть сбил велосипедиста в Гдовском районе

10:37, 02 августа 2017, ПАИ

1 августа в 22:30 в Гдовском районе на 149-м километре дороги Псков - Гдов- Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье 34-летний водитель Iveco сбил 23-летнего велосипедиста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП велосипедист погиб на месте.

В этот же день в 7:30 в Пушкиногорском районе на 385-м километре дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией 51-летний водитель Volvo В70, управляя автомобилем в утомленном состоянии, съехал в левый кювет по ходу движения. Незначительные травмы получили 49-летняя и 25-летняя пассажирки.

В 7:50 в Дно у дома № 4 по улице Урицкого 63-летний мужчина на Skoda Octavia сбил 30-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода пришлось госпитализировать.

В 8:25 в Пскове у дома № 26 по улице Труда 29-летний водитель Ford С-Мах сбил 25-летнюю велосипедистку, которая пресекала нерегулируемый перекресток по линии тротуара. Девушку доставили в больницу.

В 9:25 в Острове у дома № 62 по улице Освобождения 33-летний водитель BMW сбил 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Пенсионерка была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась.

В 12:50 в Печорском районе на 7-м километре дороги Сенно - Новый Изборск - Печки 33-летняя женщина на Suzuki Baleno не предоставила преимущество в движении ВАЗ-21099 и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель иномарки, 37-летний водитель, 47-летняя и 32-летняя пассажирки ВАЗа госпитализированы.

В 14:50 в Псковском районе на 16-м километре дороги Лочкино - Теребище 60-летняя водитель Kia Rio на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась деревья. Автомобилистку и её 72-летнюю пассажирку доставили в больницу.

В 17:00 в Палкинском районе на 2-м километре дороги Шабаны - Дуловка 51-летний водитель Seat Alhambra на закруглении трассы не справился с управлением и съехал с проезжей части. Мужчину пришлось госпитализировать.

В 18:50 в Пскове у дома № 30 по улице Алехина 36-летний водитель Renault Megane при движении по дворовой территории наехал на 13-летнего велосипедиста. Подросток направлен в больницу.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. В этот день сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения.