13 партий выдвинули 1010 кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области

10:07, 02 августа 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков констатировал, что представленные в регионе политические силы стали активнее участвовать в избирательных кампаниях. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, он отметил, в предстоящих 10 сентября выборах в органы местного самоуправления и госвласти принимают участие 13 из 49 зарегистрированных в Псковской области отделений политических партий, тогда как в выборах 2012 года принимали участие только 6 партий, а в 2015-м - 12.

Своих кандидатов выдвигали «Гражданская Платформа», «Демократическая партия России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Партия Дела», «Патриоты России», «Партия свободных граждан», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия», «Яблоко». При этом «Партия Дела» в итоге не предоставила документы для регистрации в территориальную избирательную комиссию.

Всего партиями были выдвинуты 1010 кандидатов. Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 547, на втором месте «Справедливая Россия» — 285, на третьем КПРФ — 282, на четвертом ЛДПР — 271, у «Яблока», замыкающего пятёрку — 249 кандидатов. При этом, например, от «Партия Роста» представлен только один кандидат.

«Партии начинают активнее участвовать в избирательных кампаниях, тем самым способствуя конкурентным выборам в регионе и нас это очень радует», — отметил Николай Цветков.

Он добавил, что региональных избирательных комиссиях также наметилась тенденция к увеличению представительства малых партий и сокращению участия государственных и муниципальных служащих. «Таковы результаты анализа составов избиркомов, проведенного экспертами движения в защиту прав избирателей «Голос» в преддверии сентябрьских региональных выборов. Наша региональный избирком отмечен как «наиболее партийная комиссия, у нас представлено 8 партий», — добавил он.