0
10:28
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
16:49
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
15:06
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
12:28
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
11:16
Избирательная память
12:01
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
12:41
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
Еще новости
Политика

13 партий выдвинули 1010 кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков констатировал, что представленные в регионе политические силы стали активнее участвовать в избирательных кампаниях. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, он отметил, в предстоящих 10 сентября выборах в органы местного самоуправления и госвласти принимают участие 13 из 49 зарегистрированных в Псковской области отделений политических партий, тогда как в выборах 2012 года принимали участие только 6 партий, а в 2015-м - 12.

Своих кандидатов выдвигали «Гражданская Платформа», «Демократическая партия России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Партия Дела», «Патриоты России», «Партия свободных граждан», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия», «Яблоко». При этом «Партия Дела» в итоге не предоставила документы для регистрации в территориальную избирательную комиссию.

Всего партиями были выдвинуты 1010 кандидатов. Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 547, на втором месте «Справедливая Россия» — 285, на третьем КПРФ — 282, на четвертом ЛДПР — 271, у «Яблока», замыкающего пятёрку — 249 кандидатов. При этом, например, от «Партия Роста» представлен только один кандидат.

«Партии начинают активнее участвовать в избирательных кампаниях, тем самым способствуя конкурентным выборам в регионе и нас это очень радует», — отметил Николай Цветков.

Он добавил, что региональных избирательных комиссиях также наметилась тенденция к увеличению представительства малых партий и сокращению участия государственных и муниципальных служащих. «Таковы результаты анализа составов избиркомов, проведенного экспертами движения в защиту прав избирателей «Голос» в преддверии сентябрьских региональных выборов. Наша региональный избирком отмечен как «наиболее партийная комиссия, у нас представлено 8 партий», — добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
В Пскове прошёл круглый стол на тему общественного контроля за предстоящими выборами «Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области 52 человека получили отказ в регистрации кандидатами в депутаты Псковской гордумы Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Великолукскую гордуму «Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1265 кандидатов на региональные выборы выдвинула «Единая Россия» Избирательная память На должность главы Пыталовского района претендуют только женщины
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
01 августа 2017
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
31 июля 2017
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» 5
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
28 июля 2017
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму 1
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
28 июля 2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1
Избирательная память
26 июля 2017
Избирательная память 9
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
25 июля 2017
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
24 июля 2017
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж 10
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 2

Идет загрузка...