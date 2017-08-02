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Общество

Великолучанин отобрал телефон у прохожего

В Великих Луках полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, у дома по проспекту Ленина у мужчины неизвестный открыто похитил мобильный телефон, после чего скрылся.  Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Великих Лук. По факту кражи проводится проверка.

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