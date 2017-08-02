Великолучанин отобрал телефон у прохожего

11:11, 02 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, у дома по проспекту Ленина у мужчины неизвестный открыто похитил мобильный телефон, после чего скрылся. Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Великих Лук. По факту кражи проводится проверка.