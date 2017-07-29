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Списать или отремонтировать неиспользуемое имущество обязала прокуратура Павский дом-интернат

Прокуратура обязала Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Порховском районе отремонтировать или списать неиспользуемое имущество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки законодательства, регулирующего использование государственного имущества, прокуратура Порховского района обнаружила, что здание дизельной, закреплённое на праве оперативного управления за Павским домом-интернатом, находится в разрушенном состоянии, не используется по назначению в течение длительного времени. При этом своевременное списание, либо ремонт имущества не произведены.

В прокуратуре отметили, что в силу требований статьи 296 Гражданского кодекса РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В этой связи прокуратура района в адрес директора  дома-интерната  внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

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