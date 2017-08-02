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Соцсфера

ОНФ предложил обязать главврачей полностью раскрывать структуру своего дохода

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили сделать обязательным раскрытие структуры доходов главврачей для обеспечения их прозрачности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе движения, проанализировав 85 сайтов региональных департаментов и министерств здравоохранения, а также данные Росстата, эксперты пришли к выводу, что ситуация с декларированием доходов руководителей медучреждений улучшилась, но разрыв в доходах главных врачей и зарплатах рядовых медработников продолжает расти.

Итоги проведенного ОНФ исследования свидетельствуют о значительном прогрессе в соблюдении антикоррупционного законодательства в регионах. Сведения о доходах руководителей медучреждений за 2016 год на сайтах региональных департаментов здравоохранения разместили 84 субъекта РФ (только главврачи Республики Северная Осетия-Алания обнародовали свои декларации не на сайтах госорганов, а на сайтах медучреждений, где они работают, при этом — не на всех). Для сравнения, за 2015 год данные о доходах руководителей медучреждений не обнародовали шесть регионов, за 2014 год — почти 40 регионов.

Эксперты ОНФ сравнили доходы руководителей медучреждений и зарплаты медработников. По итогам 2016 год был поставлен новый рекорд: в Республике Татарстан доход главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Министерства здравоохранения составил 71,6 млн рублей, что в 225 раз больше среднегодовой зарплаты медицинского персонала в регионе, которая составила 318 тысяч руб. В Краснодарском крае в 2016 году доход главного врача Краевой клинической больницы № 1 им. профессора С.В. Очаповского оказался в 96 раз выше средней зарплаты рядового медработника — более 30 млн рублей и 315,5 тыслей руб. соответственно.

Самый же большой доход в среднем имеют руководители медицинских учреждений в Москве: более 400 тысяч руб. в месяц. Однако разница между доходами московских главврачей и зарплатами рядового медперсонала не такая большая, как в регионах-рекордсменах. Самый крупный годовой доход в столице эксперты Народного фронта зафиксировали у главного врача Городской клинической больницы № 4 - 26,7 млн, что в 37 раз больше, чем зарабатывает в столице обычный врач (в среднем — около 718 тысяч рублей в год).

Доход главврачей, а не заработная плата, был взят для сравнения в связи с тем, что в опубликованных на сайтах декларациях приводятся цифры итогового дохода руководителя медучреждения — без конкретизации, из чего он складывается. В доход может входить не только заработная плата, но и средства, полученные от научной, преподавательской и другой деятельности, а также от продажи имущества, от процентов по акциям, от сдачи в аренду квартир и прочее.

 «Доходы главврачей растут с колоссальной скоростью по сравнению с зарплатами рядовых медработников. Важно, чтобы руководство медучреждений в первую очередь думало о том, как повысить зарплату своему медперсоналу – врачам, медсестрам, санитарам. Ведь для того, чтобы выжить, им порой приходится совмещать несколько ставок, брать дополнительные дежурства, а это приводит к увеличению нагрузки на специалистов, а значит - увеличивается риск врачебной ошибки, падает качество медуслуг. ОНФ и дальше будет настаивать на устранении диспропорции в оплате труда медработников, пока соответствующее поручение президента РФ не будет выполнено», - подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин

Кроме того, для обеспечения большей прозрачности доходов и всестороннего общественного контроля необходимо полностью раскрывать в опубликованных декларациях структуру дохода, конкретизируя — какую долю составляет заработная плата главврача и имеются ли какие-то дополнительные источники дохода, считает Говорин.

Напомним, поручение устранить существенную разницу в оплате труда главврачей и основного персонала больниц президент России Владимир Путин дал после того, как в сентябре 2015 года эту проблему подняли участники форума ОНФ по здравоохранению. По их мнению, устранение этой диспропорции способствовало бы реальному повышению заработной платы среди медработников. В прошлом году после критики Народного фронта были приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие соотношение зарплат руководителей и рядовых сотрудников медучреждений. За основу был взят уже закрепленный в законодательстве предельный уровень соотношения от одного до восьми, установленный для руководителей и работников федеральных госучреждений.

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