Активисты ОНФ добились принятия мер по восстановлению нарушенной изоляции на участках теплосетей в Пскове

16:38, 02 августа 2017, ПАИ

Активисты псковского отделения Общероссийского народного фронта добились принятия мер по восстановлению нарушенной теплоизоляции на участках наружных теплосетей в Пскове. Проблемные участки были выявлены в ходе мониторинга ОНФ «С теплом – труба», целью которого является выявление фактов повреждения или отсутствия теплоизоляции сетей, приводящих к сверхнормативным потерям энергии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Мониторинг мы проводили в разгар отопительного сезона и зафиксировали отсутствие изоляции на фрагментах тепломагистрали по улице Инженерной у домов №5, №7. Кроме того, были выявлены повреждения теплоизоляции на участках теплотрасс по улице Плехановский посад у дома №93, на улице Индустриальной у дома №5, а также на улице Красноармейской у дома №16 и на перекрестке с улицей Петровской. Обращение с просьбой принять меры по восстановлению теплоизоляции мы направили в администрацию муниципалитета», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

После сигнала общественников работы по восстановлению тепловой изоляции теплосетей были выполнены.

«Мы провели рейд и убедились, что по указанным адресам участки тепломагистрали были восстановлены. Однако на объекте по улице Индустриальной, 5 снова отсутствует фрагмент покрывного слоя. Также обнаружили большой проблемный участок тепломагистрали по улице Инженерной, 13а, где отсутствует изоляция на участке сети. Повреждение или отсутствие изоляции на некоторых участках сетей приводит к значительной потере теплоэнергии при ее транспортировке от котельной до квартир, социальных объектов. При этом люди платят за тепло, а получают его в меньшем объеме. Необходимо к началу отопительного сезона привести в порядок проблемные объекты», – подчеркнул Елизаров.

Общественники готовят обращение в администрацию муниципалитета о необходимости принятия мер по восстановлению покрывного слоя на вновь выявленных участках наружных теплосетей.