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Общество

Торжественный митинг в честь Героев-десантников состоялся в Пскове

Сегодня, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск сегодня, в Пскове на площади Героев-десантников прошел торжественный митинг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие руководители города, представители общественности, военнослужащие, ветераны ВДВ, а также воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот». Участники митинга почтили память павших Героев-десантников, возложили цветы и венки к памятнику, прогремел оружейный салют.

Заместитель главы города, полковник запаса ВДВ Владимир Воробьев, отец погибшего в составе 6-й роты в Чечне Героя России Алексея Воробьева, подчеркнул важность десантных войск в российской армии: «Они всегда готовы в короткий срок собраться и сосредоточиться там, где это нужно по задаче. Это войска - самые мобильные, надежные, мужественные и боеспособные. Они не раз показывали свое боевое мастерство в горячих точках».

Далее участники митинга направились на стадион «Машиностроитель», где продолжится праздник ВДВ.

 

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