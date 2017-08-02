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Общество

Представитель псковского УМВД стал лауреатом Международного творческого конкурса в Крыму

Работник культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов принял участие в Открытом Международном фестивале-конкурсе сценического и художественного искусства «Крым - другое измерение». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в турнире участвовали как профессиональные артисты разных жанров, так и наиболее подготовленные самодеятельные исполнители из России и зарубежья. Местом проведения мероприятия стал поселок Черноморское Республики Крым.

Решением международного жюри Владимир Иванов удостоен звания лауреата турнира 2 степени. Члены жюри высоко оценили актёрское мастерство псковича, представляющего фольклорное направление народного творчества.

Очному фестивалю-конкурсу предшествовал заочный этап, в котором Владимир Иванов стал лауреатом 1 степени. По итогам двух конкурсов пскович награждён дипломами лауреата 1 и 2 степеней, медалью конкурса «Верь в свою звезду» и кубком Международного фестиваля - конкурса «Крым - другое измерение».

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