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Политика

Движение «Россия выбирает» будет наблюдать за выборами в Псковскую городскую Думу

За выборами депутатов Псковской городской Думы 10 сентября среди прочих будут наблюдать более 50 активистов движения "Россия выбирает". Об этом Псковскому агентству информации сообщила региональный координатор движения Анастасия Григорьева.

«Любой желающий может стать участником проекта, пройти обучение, которое мы специально для этого организуем. Для нас не принципиально, какая именно политическая сила придаст нам формальный статус наблюдателей. Мы готовы к сотрудничеству с любыми общественными институтами, которые разделяют наши цели и принципы и которые руководствуются только законом. В любом случае мы будем обеспечивать независимый квалифицированный контроль за проведением легитимных выборов 10 сентября», — сказала она.

Стать наблюдателем может любой желающий, для этого достаточно оставить заявку на сайте россиявыбирает.рф, или написать о своем желании в одной из социальных сетей движения.

Для всех наблюдателей в июле – августе будет организовано обучение, отметила Григорьева. В день голосования наблюдатели будут использовать современные каналы коммуникации, такие, как Telergam бот и Periscope, чтобы сообщать о ситуации на избирательных участках. Данная информация будет доступна в режиме реального времени на сайте движения.

Отметим, «Россия выбирает» - это общественное движение, созданное командой юристов и политологов с опытом участия в избирательных кампаниях различного уровня в марте 2016 года, целью которого является проведение прозрачных и легитимных выборов в России.

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