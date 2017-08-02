Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ

11:42, 02 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Уважаемый Алексей Васильевич! Дорогие ветераны! Товарищи гвардейцы-десантники! Поздравляю вас с 87-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск России! Этот праздник отмечают во многих городах России, но, конечно же, с особым чувством День ВДВ ждут у нас в Пскове», - говорится в тексте поздравления.

Глава региона отметил, что история России неразрывно связана с победами её крылатой пехоты, с героическими страницами о мужественных людях, посвятивших свою жизнь служению Отечеству. «В их числе — солдаты и офицеры нашей прославленной 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии», - подчеркнул Андрей Турчак.

«87 лет храбростью и стойкостью на земле и в небе оттачивалось ваше ратное мастерство, укреплялись традиции уникального десантного братства, - обратился он к десантникам. - Лозунгу «Никто кроме нас!» верны все, кто служил, служит и еще только мечтает служить в Воздушно-десантных войсках».

Особые слова благодарности губернатор выразил ветеранам ВДВ: «Их мужество, стойкость и сила духа всегда будут примером истинного патриотизма, верности воинской Присяге и долгу».

От имени жителей Псковской области он поблагодарил десантников за мужество, отвагу и верность Отечеству и пожелал мира и благополучия. «С праздником! Слава ВДВ!», - заключил глава региона.