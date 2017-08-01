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Эксперт «Гражданского контроля» Олег Иванников: Уверен, что выборы в Псковской области пройдут конкурентно, открыто и честно

Комментируя итоги рабочего визита в Псков,  член совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников сказал, что прибыл в  Псков в качестве эксперта по проведению избирательных кампаний на территории Российской Федерации. Он отметил, что у Избирательной комиссии Псковской области  налажено очень хорошее рабочее взаимодействие с Общественной палатой региона, с уполномоченным по правам человека в области, с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», молодежными  и правовыми организациями, которым не безразличен  процесс проведения выборов, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

«Все это  позволяет сделать вывод о том, что выборы, которые планируется проводить в регионе в сентябре, будут честными, открытыми и конкурентными, потому что все общественные организации, которые  эффективно работают в регионе, не будут скрывать негативную информацию, а наоборот сделают ее достоянием общественности», - заявил Олег Иванников.

Он добавил, что Ассоциация достаточно часто использует опыт общественников и  общественных организаций для сбора информации по осуществлению голосования, потому что «никто не знает ситуацию регионе лучше».

По мнению Олега Иванникова, «здесь, конечно, очень большая положительная роль  в активной  жизненной позиции  председателя областного Избиркома Николая Цветкова, потому что только на личном контакте можно построить работу с общественными организациями и, мне кажется, в этом  залог успеха. Я  покидаю регион с  легким сердцем  и уверен, что выборы здесь пройдут  конкурентно, открыто и  честно».

Напомним, что в Псковской области 1 августа с рабочим визитом побывал член совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников.  Цель визита - мониторинг избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления. В рамках рабочей поездки состоялся Круглый стол, участники которого обсудили тему общественного контроля на выборах в Псковской области.

 Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» объединяет некоммерческие организации, которые ставят целью своей совместной работы общественный контроль над выборами и избирательными процессами. Ассоциация объединяет некоммерческие организации, которые ставят целью своей совместной работы общественный контроль над выборами и избирательными процессами.

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