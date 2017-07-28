Три псковича в составе сборной России поборются за победу на Чемпионате Европы по велоспорту-шоссе

14:39, 02 августа 2017, ПАИ

Псковичи Маргарита Сырадоева, Ирина Иванова и Тимофей Шерстнев вошли в состав сборной России, которая примет участие в Чемпионате Европы по велоспорту-шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования пройдут с 2 по 6 августа в Дании. В течение 5 дней лучшие спортсмены Европы будут бороться за золотые медали в индивидуальных и групповых видах программы. Программа соревнований чемпионата и первенства Европы по велоспорту-шоссе включает в себя 12 гонок.