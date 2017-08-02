Награды получили псковские десантники в честь 87-й годовщины образования ВДВ

12:52, 02 августа 2017, ПАИ

Традиционный праздник, посвященный 87-ой годовщине образования Воздушно-десантных войск, проходит 2 августа в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, ветераны ВДВ, официальные лица, жители и гости города.

От имени командующего ВДВ РФ, военного совета ВДВ и командования дивизии с праздником десантников поздравил командир 76-й ДШД, генерал-майор Алексей Наумец. «Мы готовим вас быть сильными, чтобы вы могли с оружием в руках защитить интересы Российской Федерации. Особо обращаюсь сегодня к ветеранам ВДВ. Огромное спасибо за ваш ратный труд, за то, что вы сделали во благо Воздушно-десантных войск, Вооруженных сил Российской Федерации и во благо нашей великой Родины — России. Всем желаю чистого неба, раскрытого купола, мягкого приземления и успешного выполнения боевой задачи», — сказал Алексей Наумец.

В честь Дня ВДВ командир дивизии вручил особо отличившимся солдатам и офицерам награды и очередные воинские звания за доблесть, мужество и высокие показатели в служебной деятельности. Отдельно Алексей Наумец отметил выпускников военных училищ, поступивших на службу в 76-ую ДШД.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе торжественного митинга поблагодарил гвардейцев 76-й дивизии и ветеранов ВДВ за мужество, отвагу и верность Отечеству и вручил отдельным военнослужащим государственные награды, присвоенные Указом президента РФ, среди них орден Мужества, медаль Суворова.

Также с праздником десантников и их семьи поздравили глава города Пскова Иван Цецерский, председатель областного Совета ветеранов 76-й дивизии Юрий Соседов и другие официальные лица.

Праздник продолжился показательными выступлениями военнослужащих 76-й дивизии, демонстрацией боевой техники и оружия.