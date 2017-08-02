ПФР: Выплата зарплаты в «конверте» стала нормой жизни для многих псковичей

22:59, 02 августа 2017, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области информирует жителей региона, что выплата зарплаты «в конверте» влечет за собой нарушение законодательства и ущемление права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, сегодня выплата зарплаты в «конверте» стала нормой жизни для многих жителей региона. «Работники не видят проблем в «сером» заработке, так как считают, что в кошелек им напрямую идут «чистые деньги». Они закрывают глаза на то, что согласившись работать на таких условиях, рискуют остаться без полноценной пенсии в будущем», - отметили в ПФР. Для недобросовестных работодателей уже вошло в привычку выдавать основную часть зарплаты своим сотрудникам «в конверте», а скрытые налоги присваивать себе. Эти схемы позволяют уходить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе на обязательное пенсионное страхование.

В итоге такие работодатели не только обманывают государство, но и ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников, пояснили в Пенсионном фонде. Ведь от размера белой зарплаты напрямую зависит размер будущей пенсии работающих граждан, поскольку именно оплата труда является основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В настоящее время количество баллов, заработанных за трудовую деятельность, зависит от страховых взносов, которые уплачивает за гражданина работодатель, а значит, от размера официальной или «белой» зарплаты.

Бывают случаи, когда только к выходу на пенсию работник узнает, что работодатель делал отчисления по минимуму. Поэтому псковичам рекомендуют знакомиться с выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета. Сделать это можно, обратившись лично в органы ПФР по месту жительства, либо в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

Напомним, что в Отделении Пенсионного фонда по Псковской области жители региона могут оставить сообщение о факте выплаты зарплаты «в конверте». Позвонив по телефону доверия Отделения ПФР 8(8112) 69-64-08, либо по бесплатному телефону горячей линии 8-800-775-79-50, можно рассказать о предприятиях, где выплачиваются «серые зарплаты». Звонки могут быть анонимными. Все факты, изложенные в отношение того или иного работодателя, принимаются во внимание Отделением Пенсионного фонда. Специалисты Пенсионного фонда сообщают о проблеме налоговой службе и Государственной инспекции труда.

Добавим, что территориальные органы ПФР по Псковской области проводят работу по легализации заработной платы и уплате страховых взносов: недобросовестных плательщиков приглашают на заседания комиссий, в состав которых входят представители налоговых органов и территориальных органов ПФР.

«В то же время решить проблему зарплаты «в конверте» без участия самих работников, получающих деньги по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой зарплатой можно и нужно бороться, но успех этой борьбы зависит в полной мере от действий каждого – и работодателя, и работника», - добавили в ПФР.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».