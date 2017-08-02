0
14:59
6-метровую "живую" пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
14:02
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
11:42
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ
11:31
В образовательных учреждениях Пскова завершаются ремонты к 1 сентября
10:09
Виктор Антонов: День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей
09:22
День Воздушно-десантных войск празднуется сегодня
20:02
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
Еще новости
Общество

Проверка систем оповещения проведена в Псковской области

Сегодня, 2 августа, в Псковской области в период с 8:00 до 8:15 была проведена плановая ежемесячная техническая проверка местных систем оповещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Проверялась готовность систем к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В указанное время в Пскове и районных центрах области были на короткое время включены электросирены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6-метровую "живую" пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
02 августа 2017
6-метровую "живую" пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
02 августа 2017
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты 1
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ
02 августа 2017
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ
В образовательных учреждениях Пскова завершаются ремонты к 1 сентября
02 августа 2017
В образовательных учреждениях Пскова завершаются ремонты к 1 сентября
Виктор Антонов: День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей
02 августа 2017
Виктор Антонов: День ВДВ – это праздник мужественных и сильных духом людей
День Воздушно-десантных войск празднуется сегодня
02 августа 2017
День Воздушно-десантных войск празднуется сегодня 1
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
01 августа 2017
Временное прекращение движения городского транспорта вводится в Пскове 2 августа
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
01 августа 2017
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа

Идет загрузка...