Проверка систем оповещения проведена в Псковской области

13:27, 02 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 2 августа, в Псковской области в период с 8:00 до 8:15 была проведена плановая ежемесячная техническая проверка местных систем оповещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Проверялась готовность систем к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В указанное время в Пскове и районных центрах области были на короткое время включены электросирены.