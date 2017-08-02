Ввоз партии саженцев из Белоруссии запрещён в Невельском районе

19:30, 02 августа 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 161 саженца декоративных растений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.