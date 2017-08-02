Суд отклонил просьбу себежского землевладельца об отмене штрафа за зарастание пахоты

21:00, 02 августа 2017, ПАИ

Себежский районный суд отклонил жалобу землевладельца на постановление Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, в которой он ходатайствовал об его отмене и возврате уплаченного штрафа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Землевладелец был привлечен к административной ответственности за нарушение земельного законодательства, допущенное на принадлежащем ему земельном участке сельскохозяйственого назначения, расположенном в районе деревни Войтехово Себежского района. При проведении контрольно-надзорного мероприятия установлено, что сельхозугодья площадью 0,9 га не используются по назначению и заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Собственник был привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Землевладелец не согласился с вынесенным постановлением и обжаловал его в суде, так как считал, что не является собственником земельного участка, а также не присутствовал при вынесении постановления. Рассмотрев представленные по делу материалы, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения жалобы нет. Доводы жалобы о том, что земельный участок отчужден и уже не находится в собственности заявителя, суд не принял во внимание, так как не было предоставлено сведений, подтверждающих переход права собственности. Отклонен и довод о том, что заявитель не присутствовал при вынесении постановления, так как он был надлежащим образом уведомлен об этом.