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Общество

«Горячая линия» по земельным вопросам заработает в Пскове 9 августа

9 августа в целях профилактики нарушений земельного законодательства отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям организует «горячую линию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заинтересованные лица смогут получить консультацию специалистов отдела земельного надзора Управления по вопросам соблюдения требований земельного законодательства с 9:00 до 13:00 часов по следующим телефонам: 8 (4822) 50-98-01 - в Твери, 8 (8112) 29-21-29 - в Пскове.

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