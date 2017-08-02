«Горячая линия» по земельным вопросам заработает в Пскове 9 августа

22:38, 02 августа 2017, ПАИ

9 августа в целях профилактики нарушений земельного законодательства отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям организует «горячую линию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заинтересованные лица смогут получить консультацию специалистов отдела земельного надзора Управления по вопросам соблюдения требований земельного законодательства с 9:00 до 13:00 часов по следующим телефонам: 8 (4822) 50-98-01 - в Твери, 8 (8112) 29-21-29 - в Пскове.