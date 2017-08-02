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Общество

На пяти железнодорожных станциях в Псковской области найдены нарушения транспортной безопасности

Псковская транспортная прокуратура выявила на поднадзорных объектах ОАО «РЖД» нарушения законодательства в сфере транспортной безопасности.

В частности, не были разработаны и утверждены планы обеспечения транспортной безопасности железнодорожных станций Струги Красные, Дедовичи, Плюсса, Печоры-Псковские, Порхов; лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности, не прошли обязательную аттестацию, проверка сведений о них проведена не в полном объеме. Также на указанных объектах в наглядной и доступной форме не размещена информация о требованиях данного законодательства.

В этой связи Псковский транспортный прокурор направил в суд исковые заявления; в отношении ОАО «РЖД» возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности); внесено представление.

По результатам рассмотрения дел ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности, назначен штраф на общую сумму 250 тысяч рублей. Ход устранения нарушений, рассмотрение исковых заявлений и представления контролируются.

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