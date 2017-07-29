Пскович разбил холодильник и попытался украсть спиртное из кафе на Алтаева

13:07, 02 августа 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить спиртные напитки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что с охраняемого объекта – кафе на улице Алтаева - поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего псковича, который при попытке похитить спиртные напитки разбил стекло холодильника.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Ведется проверка.