Наблюдательный совет туркластера «Псковский» займётся доступной средой для инвалидов

15:06, 02 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 2 августа, на заседании наблюдательного совета при администрации области по контролю за развитием комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова отметила, что многие созданные по проекту туркластера объекты не соответствуют современным требованиям доступной безбарьерной среды.

«Объекты, которые тут называли — они не доступны для инвалидов. Если рассматривать гостиницу «Покровскую», там пандус, на который невозможно въехать. У меня прямо крик души, чтобы они делали доступную среду, чтобы инвалиды могли также посещать эти объекты», — сказала Марина Борисенкова.

В ответ первый вице-губернатор Вера Емельянова заметила: «Тут нужна четкая конкретная программа действий, поэтому на ближайшем заседании мы будем разбирать эту тему. Мы говорим об этом всегда, но это должна быть четкая программа действий для властей города, чтобы они могли её конкретно реализовать».